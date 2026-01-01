Луцькі школярі завершать навчальний рік наприкінці травня
Сьогодні, 22:12
У школах Луцька останній дзвоник пролунає наприкінці травня. Точні дати залежать від навчального графіка закладів освіти.
«У школах із п’ятиденним і шестиденним навчальними тижнями останні дзвоники можуть відрізнятися за датами, однак загалом відбудуться 29–30 травня», — розповів у коментарі misto.media директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Дати вручення документів про освіту також уже визначили.
Дев’ятикласники отримають свідоцтва про базову середню освіту 12 червня, а 26 червня випускникам 11 класів вручать свідоцтва про повну загальну середню освіту.
