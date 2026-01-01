Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 1 травня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
1 травня очікується помірна сонячна активність, яка супроводжуватиметься магнітними коливаннями різної інтенсивності. За прогнозами, геомагнітна ситуація почне поступово погіршуватися, а до вихідних вплив стане помітнішим, сягнувши піку до суботи. Такі магнітні хвилювання, хоч і не дотягують до рівня сильних бур, все ж можуть позначатися на самопочутті метеозалежних людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
