1 травня на Волині: гортаючи календар

1 травня день народження святкує народний артист України, екссоліст та ексхудожній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної філармонії, Почесний громадянин Луцька(на фото).Також сьогодні відзначають день ангела люди на ім'я Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.Окрім того, 1 травня 1945 року вийшов перший номер маневицької районної газети «Вільна праця». З 1991-го видання виходити під назвою «Нова доба».1 травня відзначають Міжнародний день праці, а віряни у цей день вшановують пам'ять пророка Єремії.А ще 1 травня Всесвітній день любові. Це свято є символом єдності та любові до всього живого, до природи, до свободи, і, звісно, до планети Земля. Заснований Фондом Любові 2004 року, Всесвітній день любові закликає до мирного співіснування людей усіх націй та культур, до гармонії та безпечного існування.