РФ має намір припинити вогонь на 9 травня незалежно від згоди України, - Пєсков

Дмитро Пєсков заявив у четвер, що Росія має намір припинити вогонь 9 травня незалежно від згоди чи відмови України від тимчасового перемир’я.



Як передає



Відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції з боку України на пропозицію про перемир’я, речник володимира путіна зазначив, що «власне (реакція - ред.) і не потрібна для цього».



«Це рішення глави російської держави, і воно реалізовуватиметься...», - підкреслив Пєсков.



Як повідомляв Укрінформ, очільник РФ під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом у середу заявив про готовність Росії оголосити перемир’я на 9 травня.



Президент Володимир Зеленський доручив українським представникам з’ясувати у команди президента США деталі російської пропозиції, а саме чи йдеться про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Водночас Зеленський наголосив, що пропозиція України – «припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир».



В Європейському Союзі, коментуючи телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером, наголосили, що Росії не можна довіряти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію