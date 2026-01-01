Троє волинян організували притон та продавали наркотики

Троє волинян отримали вирок за збут психотропів та організацію притону.

Про це повідомили у прокуратурі Волині.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 49-річного жителя Нововолинська та його 39-річну співмешканку винуватими у вчиненні за попередньою змовою незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а також надання приміщення для її незаконного вживання (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України).

Третього спільника наркоторгівців – раніше судимого за вчинення крадіжок 22-річного волинянина – визнано винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

Прокурори в суді довели, що упродовж липня-вересня 2023 року співмешканці, залучивши молодшого спільника, збували у Нововолинську психотроп PVP та дозволяли покупцям вживати його у себе в квартирі.
Викрито незаконну діяльність волинян у вересні 2023 року. Відтоді вони перебувають під вартою.

Суд призначив жінці покарання у виді 5 років позбавлення волі, її співмешканцю – у виді 6 років позбавлення волі.

Покаранням для наймолодшого спільника, який вчиняв злочини під час випробувального терміну, стали 6 років та 1 місяць позбавлення волі.
Згідно із вироком суду у всіх засуджених також буде конфісковане належне їм на праві приватної власності майно.

Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області за оперативного супроводу УБН ГУНП в області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, наркотики, суд, покарання, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Останні новини
Апеляційний суд переглянув справу про мільйонні операції з деревиною на Волині
Сьогодні, 09:15
Ремонт без стресу: як правильно організувати закупівлю матеріалів
Сьогодні, 08:31
Троє волинян організували притон та продавали наркотики
Сьогодні, 08:25
Жителі двох районів Луцька на кілька днів залишаться без гарячої води
Сьогодні, 07:31
На Волині висадили понад сотню дубів у пам'ять про полеглих захисників і захисниць. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Медіа
відео
1/8