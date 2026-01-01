Троє волинян організували притон та продавали наркотики

Троє волинян отримали вирок за збут психотропів та організацію притону.Про це повідомили у прокуратурі Волині.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 49-річного жителя Нововолинська та його 39-річну співмешканку винуватими у вчиненні за попередньою змовою незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а також надання приміщення для її незаконного вживання (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України).Третього спільника наркоторгівців – раніше судимого за вчинення крадіжок 22-річного волинянина – визнано винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).Прокурори в суді довели, що упродовж липня-вересня 2023 року співмешканці, залучивши молодшого спільника, збували у Нововолинську психотроп PVP та дозволяли покупцям вживати його у себе в квартирі.Викрито незаконну діяльність волинян у вересні 2023 року. Відтоді вони перебувають під вартою.Суд призначив жінці покарання у виді 5 років позбавлення волі, її співмешканцю – у виді 6 років позбавлення волі.Покаранням для наймолодшого спільника, який вчиняв злочини під час випробувального терміну, стали 6 років та 1 місяць позбавлення волі.Згідно із вироком суду у всіх засуджених також буде конфісковане належне їм на праві приватної власності майно.Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області за оперативного супроводу УБН ГУНП в області.