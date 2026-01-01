Жителі двох районів Луцька на кілька днів залишаться без гарячої води

В обласному центрі Волині жителі двох мікрорайонів на кілька днів залишаться без гарячої води.

Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".

Для забезпечення ефективної роботи твердопаливної котельні її роботу буде призупинено на 3 доби для виконання робіт на технологічному обладнанні.

Йдеться про зупинку котельні, яка працює для забезпечення гарячою водою мешканців району ЛПЗ та району вул. Львівської.
Зупинка триватиме з 5 до 7 травня включно.

Постачання гарячої води усім споживачам буде відновлено на ранок 8 травня.

