Жителі двох районів Луцька на кілька днів залишаться без гарячої води

В обласному центрі Волині жителі двох мікрорайонів на кілька днів залишаться без гарячої води.Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".Для забезпечення ефективної роботи твердопаливної котельні її роботу буде призупинено на 3 доби для виконання робіт на технологічному обладнанні.Йдеться про зупинку котельні, яка працює для забезпечення гарячою водою мешканців району ЛПЗ та району вул. Львівської.Зупинка триватиме з 5 до 7 травня включно.Постачання гарячої води усім споживачам буде відновлено на ранок 8 травня.