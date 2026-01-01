Жителі двох районів Луцька на кілька днів залишаться без гарячої води
Сьогодні, 07:31
В обласному центрі Волині жителі двох мікрорайонів на кілька днів залишаться без гарячої води.
Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".
Для забезпечення ефективної роботи твердопаливної котельні її роботу буде призупинено на 3 доби для виконання робіт на технологічному обладнанні.
Йдеться про зупинку котельні, яка працює для забезпечення гарячою водою мешканців району ЛПЗ та району вул. Львівської.
Зупинка триватиме з 5 до 7 травня включно.
Постачання гарячої води усім споживачам буде відновлено на ранок 8 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
