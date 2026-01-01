На Волині висадили понад сотню дубів у пам'ять про полеглих захисників і захисниць. ВІДЕО

1 травня на території волинського національного парку "Цуманська пуща", поблизу села Кульчин, висадили 130 дубів із метою вшанування загиблих та померлих військовослужбовців України.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".Акцію вшанування "Ліс героїв" започаткували минулого року, розповів розповів організатор заходу, директор департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради"Люди мають знати, що в нас є ще одне місце пам'яті, куди можна приїхати, подивитися масштаби цієї війни і просто побути наодинці. Ми співпрацюємо з лісництвами, вони нам дуже часто пропонують на безоплатній основі деревця. Єдине, на що витратили кошти — оновили бірочки і стрічки, і це орієнтовно там до 5000 грн", — сказав посадовець.Цьогоріч для висадки обрали саджанці трирічного дуба звичайного. Посадила дерево в пам'ять про сина. Жінка розповіла, що її син, 24-річний Назар Новосад, служив за контрактом у 54 тій бригаді, загинув у вересні минулого року."Це мій первісток, моя дитина. Дуже боляче втрачати дітей... Вже 7 місяців минуло, я досі не можу оговтатися. Хороша, щира дитина, завжди приходив на допомогу. В мене чоловік зник і без звісті вже більше року. Завжди приходив підтримати мене. Є дружина його, є внучка, три рочки буде в червні", — сказала волинянка.Мама згиблого бійцярозповідає: її син Дмитро був добровольцем, служив у 118-й механізованій бригаді. Загинув воїн у Запорізькій області."Він був в Польщі. Війна почалась — приїхав. Він сказав: "Мамо, ти не обіжайся, але хто як не я". В березні-квітні він пішов. 20 лютого 24 року зник безвісти. І оце 6 лютого цього року ми його похоронили, по ДНК зійшлося..." — зазначила жінка.Віталій Півчук служив у шостому прикордонному загоні, розповіла його дружина Наталія. 42-річний боєць помер від отриманих на Харківщині поранень у червні 2025 року"14 червня він загинув, а день народження в нього 27 червня. Так що ми вже день народження 43 роки вже його не було. На віки 42... Дитина є, 14 років, татова доця. Буде дуб наш тепер корениться і все для майбутнього наших дітей", — говорить жінка.До акції вшанування "Ліс героїв", зазначив директор міського департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський, долучилися понад 300 учасників: рідні загиблих та померлих бійців, ветерани війни та військовослужбовці, студенти, представники ДСНС та поліції.Тепер "Ліс Героїв" у "Цуманській пущі" налічує 570 іменних дерев.