Хмельниччанин відправляв на Волинь пістолети і набої. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Жителю міста Хмельницький, який незаконно збував зброю на Волині повідомлено про підозру.
Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 43-річному жителю міста Хмельницький повідомлено про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів (ч.1 ст. 263 КК України).
Встановлено, що упродовж лютого-квітня 2026 року чоловік незаконно збув волинянину, надіславши через поштового оператора у Нововолинськ, три пістолета та патрони.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування: Володимирський РВ ГУНП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
