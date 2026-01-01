Хмельниччанин відправляв на Волинь пістолети і набої. ФОТО

Жителю міста Хмельницький, який незаконно збував зброю на Волині повідомлено про підозру.

Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 43-річному жителю міста Хмельницький повідомлено про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів (ч.1 ст. 263 КК України).
Встановлено, що упродовж лютого-квітня 2026 року чоловік незаконно збув волинянину, надіславши через поштового оператора у Нововолинськ, три пістолета та патрони.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування: Володимирський РВ ГУНП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

