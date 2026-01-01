Реанімобілі для життя: перші результати та майбутній потенціал

Допомога лікарням і розвиток неонатальної інфраструктури

системами вентиляції легень та моніторингу серцевої діяльності;

приладами для інфузійної терапії та контролю температури тіла;

устаткуванням для проведення стабілізації життєвих функцій під час транспортування.

Стратегічна соціальна роль бізнесу

У жовтні 2025 року PepsiCo Україна спільно з благодійним фондом «Твоя опора» долучилися до відновлення Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України — провідної клініки, де щороку проводиться понад тисячу операцій та двадцять тисяч консультацій. Заклад раніше зазнав пошкоджень унаслідок ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит».У межах партнерства компанія PepsiCo спрямувала 1 мільйон доларів США на програму «Подолання наслідків руйнувань після ракетного удару в ОХМАТДИТ». Частину коштів використали на відновлення операційно-реанімаційного блоку Центру та закупівлю реанімобіля. Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищив 36 мільйонів гривень.22 жовтня 2025 року відбулося відкриття оновленого блоку. У ньому встановлено 16 сучасних моніторингових станцій японського виробництва, які забезпечують постійний контроль життєвих показників пацієнтів. Нове обладнання дозволило відновити повноцінну роботу відділення та створити безпечні умови для дітей із найскладнішими вадами серця.У 2024 році PepsiCo у партнерстві з благодійним фондом «Твоя опора» передали трьом українським медичним закладам сучасні неонатальні реанімобілі. Спеціалізовані автомобілі отримали КП «Регіональний медичний центр родинного здоров’я» м. Дніпро, Перинатальний центр м. Києва та Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».Кожен автомобіль обладнано для надання допомоги новонародженим у критичних станах:Ще один реанімобіль отримала Київська обласна дитяча лікарня № 2 у Білій Церкві. Загалом у межах співпраці PepsiCo Ukraine та благодійних партнерів працюють шість реанімобілів, які допомагають рятувати життя новонароджених і дітей з важкими патологіями в Київській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.Участь у гуманітарних проєктах — частина довгострокової стратегії PepsiCo Ukraine. З 2022 року компанія спрямувала понад 200 мільйонів гривень на підтримку медичних, соціальних та освітніх ініціатив.Виробничі підприємства PepsiCo у Миколаївській та Київській є прикладом соціально відповідального бізнесу, який допомагає громадам, в яких працює.