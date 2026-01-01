У Володимирі чоловік засипав річку сміттям





Про це пишуть у спільноті



На вулиці Марусі Богуславки, на території «водокачки», мешканець цієї будови після пожежі, під час якої була зруйнована частина його житла, почав вивозити сміття просто у річку- повідомляють читачі



За словами місцевих жителів, такими діями він уже спричинив серйозні наслідки: рівень води вниз за течією за один день впав приблизно на пів метра.



Сміття майже повністю перегородило протік води, через що ситуація лише погіршується.



Мешканці вулиці обурені та просять відповідні служби терміново відреагувати.

Сміття майже повністю перегородило протік води річки Риловиця у Володимирі.Про це пишуть у спільноті Твій Володимир

