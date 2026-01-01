У Володимирі чоловік засипав річку сміттям

Сміття майже повністю перегородило протік води річки Риловиця у Володимирі.

Про це пишуть у спільноті Твій Володимир.

На вулиці Марусі Богуславки, на території «водокачки», мешканець цієї будови після пожежі, під час якої була зруйнована частина його житла, почав вивозити сміття просто у річку- повідомляють читачі

За словами місцевих жителів, такими діями він уже спричинив серйозні наслідки: рівень води вниз за течією за один день впав приблизно на пів метра.

Мешканці вулиці обурені та просять відповідні служби терміново відреагувати.

