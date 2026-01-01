На Волині ТЦК мобілізував чоловіка, якого визнали непридатним ще 20 років тому





У 2004 році військова-лікарська комісія визнала чоловіка непридатним до військової служби. Зокрема, це відображалось у "Резерв+". Проте у грудні 2025 року військові ТЦК зупинили чоловіка та направили його для уточнення даних і проходження військово-лікарської комісії.



Згодом ВЛК визнала його придатним до військової служби, після чого повторно взято на військовий облік, призвано за мобілізацією та направлено до військової частини з подальшим зарахуванням до списків особового складу.



Суд зазначив, що якщо чоловіка виключили з військового обліку, то він не вважається військовозобов'язаним. Це означає, що мобілізувати його неможливо. При цьому повторний медичний огляд було проведено з порушенням вимог законодавства.



Суд дійшов висновку про обґрунтованість позову та постановив задовольнити його повністю. Таким чином наказ про призов чоловіка скасували.

Волинський окружний адміністративний суд розглянув справу про мобілізацію чоловіка. Виявилось, що його ще в 2004 році визнали непридатним до військової служби, проте у 2025 році його все одно повторно внесли до реєстру як військовозобов'язаного. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

