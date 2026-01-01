Допомагали «ухилянтам»: у Луцьку в ліцеї викрили злочинну схему





Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура та



У луцькому ліцеї організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків у навчальний заклад заради відстрочки від мобілізації та привласнювали їхню заробітну плату. За інформацією журналістів, у межах справи про ймовірне незаконне працевлаштування чоловіків для ухилення від мобілізації проводили обшуки в сім'ї колишнього міського голови Ігоря Поліщука. Обшуки також проводили у Луцькому ліцеї №15, де працює його мати Марина Поліщук, а також у керівників закладу.



Директору, заступнику директора та секретарю ліцею повідомили про підозру у розтраті та привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчинених у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 191 КК України).



Спільники фіктивно працевлаштовували та системно табелювали робочий час псевдопрацівників, які фактично не виконували свої обов'язки, не бували на робочому місці, а заробітну плату віддавали організаторам схеми.



У такий спосіб зловмисники розтратили та привласнили понад 3 млн гривень з бюджетних коштів. При цьому близько 1 млн грн псевдовчителі після одержання зарплати перерахували безпосередньо на банківський рахунок підозрюваних.



«Цинізм схеми полягає у тому, що фіктивно працевлаштовані громадяни обіймали в тому числі і посади асистентів-вчителів, які здійснюють супровід дітей з особливими освітніми потребами упродовж всього навчального процесу. Через їхню відсутність на робочих місцях такі учні ліцею були позбавлені належних умов навчання та розвитку», – йдеться в повідомленні.



Як повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, в рамках кримінального провадження поліцейські провели 51 обшук за місцями проживання та роботи фігурантів, у тому числі в управлінні освіти. Вилучили документацію, комп’ютерну техніку, флеш-носії, банківські картки, майже 21 000 доларів, понад 58 000 гривень, 3400 євро, 1500 польських злотих, 2000 форентів, автомобіль, мобільні телефони, чорнові записи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію