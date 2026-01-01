10% з кожної поїздки – в кишеню оператора: чому Луцьк став «найдорожчим» містом для «Сітікард»

Михайло Наход, закликавши переглянути підхід до роботи системи.



Про це йдеться у сюжеті телеканалу



«Але покращень зі сторони CityCard ми не спостерігаємо. Тому я підтримую думку, що потрібно провести робочу зустріч. Більше того, я просив би провести повний аудит роботи цієї системи, адже перевізники скаржаться, і їхні скарги досить болючі. Вони говорять про це переважно в приватному порядку, але проблема є», – казав Наход.



Також на сесії міськради депутат від фракції «Слуга народу» Максим Воскресенський акцентував увагу на фінансовій складовій та відсутності розвитку системи протягом років її роботи. Ба більше, у Луцьку CityCard отримує найбільшу комісію за свої послуги серед усіх міст України.



«CityCard отримує 10% з кожної оплати — це один із найбільших тарифів за такі послуги в Україні. Вони беруть по гривні за користування додатком, не попереджаючи про це користувачів. Також не оплачують еквайринг: коли людина розраховується банківською карткою, вона фактично платить ще й за саму можливість здійснити платіж, і ці витрати компанія не покриває. Водночас за шість, а вже фактично сім років, ми не бачимо жодних змін. Якщо говорити про базову інклюзивність, то це єдиний додаток, через який можна оплатити проїзд у транспорті, але в ньому взагалі не передбачено жодних інклюзивних рішень», – пояснює Воскресенський.



Постає питання звітності: чи виконує CityCard умови договору і чи має місто доступ до повної статистики користування системою. Не менше питань і до якості сервісу – попри зростання тарифів, помітних змін у роботі додатку перевізники не бачать. Та відповісти на питання, які цікавлять громаду, схоже, не змогли, бо на запит представника Громадянського руху «СВІДОМІ» Євгенія Мікояна відповіли коротко.



«Я написав звернення з проханням до «Сітікард» повідомити, скільки вони заробляють на цій комісії та загалом на громадському транспорті в Луцьку щомісячно. У відповідь мені зазначили, що це комерційна таємниця. Деякі дані вони готові розкрити, але лише після погодження з виконкомом. Водночас мене здивувало інше: вони повідомили, що досі не окупили свої інвестиції, вкладені в місто. І виникає питання — невже за сім років їм справді не вдалося цього зробити?» – дивується Мікоян.



Своєю чергою заступник міського голови Володимир Марценюк запевнив, що на це таки звернуть увагу.



Тож нині лучани будуть сподіватися, що питання проїзду у громадському транспорті і врегулювання оплати все ж візьмуть на контроль.

