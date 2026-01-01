У Луцьку ремонтують дороги: де вже працюють і що в планах
Сьогодні, 13:11
У Луцьку триває ремонт вулично-дорожньої мережі. Роботи виконують одразу на кількох ключових вулицях міста.
Журналісти ВСН звернулися за коментарем до працівників департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, аби дізнатися, де саме зараз ремонтують дороги та які ділянки — у планах. Наразі дорожники працюють одразу на кількох транспортних артеріях міста — від окружної дороги до центральних вулиць, зокрема вулиці Глушець, Ковельська, Карпенка-Карого та Винниченка.
Далі у планах — ще шість вулиць. Найближчим часом ремонти стартують на вулицях Огієнка, Рівненській, Володимирській та Ківерцівській, а також на проспекті В’ячеслава Чорновола та Відродження.
Як розповів начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцької міської ради Віктор Яворський, ремонт доріг у місті триває фактично безперервно протягом року.
«Роботи з ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі тривають на постійній основі. У холодний період використовуємо холодний асфальтобетон, а в теплий — переходимо на гарячі асфальтобетонні суміші».
За його словами, департамент ЖКГ виступає замовником робіт і визначає підрядників через тендери.
«Ми отримуємо фінансування, проводимо тендери, визначаємо переможців, і вже підрядні організації виконують роботи на договірній основі», — пояснив посадовець.
Орієнтовний термін виконання робіт на вулицях, де ремонти планують розпочати найближчим часом, становить один-два тижні. Водночас строки можуть коригуватися через погодні умови або нестачу працівників у підрядних організаціях.
У міськраді додають, що першочергово ремонтують найбільш проблемні та завантажені ділянки, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту.
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку облаштували платну парковку біля трапезної «Підземелля»
Сьогодні, 14:07
У Луцьку ремонтують дороги: де вже працюють і що в планах
Сьогодні, 13:11
Курс валют на 2 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: прогноз на 2 травня
Сьогодні, 10:12