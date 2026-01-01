У Луцьку ремонтують дороги: де вже працюють і що в планах





Журналісти



Далі у планах — ще шість вулиць. Найближчим часом ремонти стартують на вулицях Огієнка, Рівненській, Володимирській та Ківерцівській, а також на проспекті В’ячеслава Чорновола та Відродження.



Як розповів начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцької міської ради Віктор Яворський, ремонт доріг у місті триває фактично безперервно протягом року.



«Роботи з ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі тривають на постійній основі. У холодний період використовуємо холодний асфальтобетон, а в теплий — переходимо на гарячі асфальтобетонні суміші».



За його словами, департамент ЖКГ виступає замовником робіт і визначає підрядників через тендери.



«Ми отримуємо фінансування, проводимо тендери, визначаємо переможців, і вже підрядні організації виконують роботи на договірній основі», — пояснив посадовець.



Орієнтовний термін виконання робіт на вулицях, де ремонти планують розпочати найближчим часом, становить один-два тижні. Водночас строки можуть коригуватися через погодні умови або нестачу працівників у підрядних організаціях.



У міськраді додають, що першочергово ремонтують найбільш проблемні та завантажені ділянки, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту.

У Луцьку триває ремонт вулично-дорожньої мережі. Роботи виконують одразу на кількох ключових вулицях міста.Журналісти ВСН звернулися за коментарем до працівників департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, аби дізнатися, де саме зараз ремонтують дороги та які ділянки — у планах. Наразі дорожники працюють одразу на кількох транспортних артеріях міста — від окружної дороги до центральних вулиць, зокрема вулиці Глушець, Ковельська, Карпенка-Карого та Винниченка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію