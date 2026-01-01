Курс валют на 2 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 2 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 2 травня.

Так вартість долара США знизилася на 12 копійок і становить 43,96 гривні. Змінився й показник євро (втратив 13 копійок) та злотого (впав на 5 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,96 (-12 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,45 (-13 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 (-5 коп.)

