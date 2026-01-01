Курс валют на 2 травня: скільки коштують долар, євро і злотий





Так вартість долара США знизилася на 12 копійок і становить 43,96 гривні. Змінився й показник євро (втратив 13 копійок) та злотого (впав на 5 копійок).



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,96 (-12 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,45 (-13 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,07 (-5 коп.)

