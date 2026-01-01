Магнітні бурі: прогноз на 2 травня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У суботу, 2 травня, прогнозується помірна сонячна активність, яка приведе до слабких магнітних коливань. За оцінками фахівців, геомагнітний фон залишиться відносно спокійним, без різких сплесків і значних збурень.Такі магнітні хвилювання вважаються незначними і зазвичай не мають відчутного впливу на самопочуття більшості людей. Цей період можна вважати сприятливим: він підходить для активного відпочинку, прогулянок і планування справ.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.