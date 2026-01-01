Ціни скочили вгору: скільки тепер коштує поїздка з Луцька до інших міст





Журналісти сайту



У будній день на автостанції №1, що на вулиці Конякіна, малолюдно – водіїв та працівників автовокзалу більше, ніж пасажирів, які готові вирушати в дорогу. У касі ми запитали про ціни квитків на найпопулярніші міжобласні напрямки: до Рівного, Львова, Тернополя та Києва.



Не так давно дістатись з Луцька до Рівного можна було, витративши до 200 гривень. Наразі ціни на квитки у касах автостанції зросли до 300 гривень. Якщо ж купляти на онлайн-платформах продажу квитків – вартість коливається в межах 255-300 гривень.



Варто зауважити, що коливання цін можуть спричиняти багато факторів. На це впливають час та дата (завчасність) купівлі квитків, кількість наявних вільних місць, рівень комфорту, час відправлення, швидкість доїзду.



До Львова квиток нині коштує вже 500 гривень. Електронний квиток онлайн можна знайти вартістю від 300 до 500 гривень.



Квиток з Луцька до Тернополя вартуватиме 440 грн. Подібні ціни і на онлайн-платформах продажу – 410-520 грн.



Якщо ж ви плануєте вирушити до столиці, у касі квиток можна придбати за 700 гривень. В той час, як онлайн ціни на квитки до Києва стартують від 700 гривень і сягають 1 000 гривень.



Контролерка Віра Джура перевіряє оплату проїзду та перевезення багажу пасажирами на автостанції. Вона каже, що неможливо точно визначити, де частіше куплять квитки пасажири. Лучани купляють як електронні квитки онлайн, які показують їй під час контролю, так і фізично у касах.



Проте зростання цін на квитки, за її словами позначилось на пасажирах.



«Набагато менше людей на всіх напрямках. Якщо тут було завжди по 10-15 людей, то тепер 2-3 – 4 від сили. Кому там вже треба дуже їхати, то сідають, а так, як ото їздили від сіл до сіл – немає. От на Тернопіль у нас завжди великий обсяг (пасажирів, – ред.), було 23-24 пасажири, а зараз вже все. І на міжнародному напрямку менше пасажирів, бо квитки дорожчають».



З її слів, перевізники аргументують підняття вартості ростом цін на пальне:



«Пальне дорожчає, ціни на солярку ростуть. Звісно, бо то було 55 гривень, а то – 89 гривень вже, а на дорожчих заправках то і від 100 грн».



Цю інформацію нам підтвердили і на підприємстві «Транспаксервіс», яке здійснює пасажирські перевезення з Луцька. На різке зростання вартості палива перевізнику довелось реагувати підняттям цін на квитки.



Пасажирка Софія поділилась своєю думкою щодо ситуації:



«Я періодично їжджу до подруги на Рівненщину. Спочатку їду до Рівного, а потім пересідаю і їду на Сарни. То раніше могла в 400 гривень вкластися, щоб в одну сторону дістатись, а зараз вже більше 500 – і то тільки в одну сторону. Квиток до Рівного вже в районі 300 гривень. Я розумію, що ціни ростуть, але зарплати – ні».



Жінка зазначила, що через це тепер рідше планує поїздки, або користується залізницею, проте це не так зручно, бо є обмеження у часі і рейсах.





Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію