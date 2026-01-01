У Луцьку облаштували платну парковку біля трапезної «Підземелля»





Паркування за першу годину вартує 30 грн, за кожну наступну — 50 грн. Добовий абонемент коштує 1000 грн, місячний — 2 500 грн.



Ділянка, на якій облаштували парковку, належить Волинській обласній раді. Частину цієї ділянки — асфальтований майданчик площею 218,5 м² — у 2025 році передали в оренду через електронний аукціон, повідомили



З компанією уклали договір на 5 років. Щомісячна орендна плата становить 12 тис. грн.



Орендар має право використовувати цю територію для підприємницької діяльності, зокрема і для облаштування парковки.



Раніше цю територію використовувало комунальне підприємство «Автогосподарство Волинської обласної ради». Загальна площа ділянки в центрі міста на вул. Паркова, яка належить облраді, — близько 0,22 га.

