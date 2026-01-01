У Луцьку облаштували платну парковку біля трапезної «Підземелля»

У центрі Луцька на вул. Парковій, 2 облаштували платну парковку для автівок. Вона працює поруч із трапезною «Підземелля», і для відвідувачів закладу паркування там безплатне.

Паркування за першу годину вартує 30 грн, за кожну наступну — 50 грн. Добовий абонемент коштує 1000 грн, місячний — 2 500 грн.

Ділянка, на якій облаштували парковку, належить Волинській обласній раді. Частину цієї ділянки — асфальтований майданчик площею 218,5 м² — у 2025 році передали в оренду через електронний аукціон, повідомили misto.media у облраді у відповіді на запит. Переможцем стала ТзОВ «ФІВІ».

З компанією уклали договір на 5 років. Щомісячна орендна плата становить 12 тис. грн.

Орендар має право використовувати цю територію для підприємницької діяльності, зокрема і для облаштування парковки.

Раніше цю територію використовувало комунальне підприємство «Автогосподарство Волинської обласної ради». Загальна площа ділянки в центрі міста на вул. Паркова, яка належить облраді, — близько 0,22 га.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: платна парковка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8