Під Луцьком виставили на продаж великий автокомплекс із СТО і заправкою





Така інформація вказана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX.



Комплекс побудований після 2015 року та має прямий виїзд на магістраль. Інфраструктура об’єкта включає офісний блок із кабінетами, конференц-залом, архівом та кухнею.



Приміщення обладнані системою вентиляції з рекуперацією та кондиціонуванням. Технічна частина складається з майстерень, фарбувального цеху, боксів, мийки з компресорною та двох критих оглядових ям для великогабаритного транспорту. Виробничі зони укомплектовані кран-балкою, фанкойлами та системою «тепла підлога».



Комплекс має власну сонячну електростанцію потужністю 150 кВт, трансформаторну підстанцію на 250 кВт та автономний електрогенератор. На території розташована власна заправна станція з двома резервуарами по 60 м³ та дворежимними паливними пістолетами. Водопостачання здійснюється з артезіанської свердловини через станцію фільтрації ємністю 20 м³.



Система безпеки включає цілодобову охорону, відеоспостереження, пожежну сигналізацію з власною насосною станцією та двома пожежними водоймами по 60 м³. Для персоналу передбачено окремий двоповерховий хостел із побутовими зручностями та пральнею. Доступ на територію регулюється через основний та аварійний в’їзди з автоматичним управлінням воротами.



Об’єкт продається повністю мебльованим та готовим до експлуатації. Варітсь комплексу становить 3 мільйони доларів або 131 848 008 гривень.

На автомобільній трасі сполученням Луцьк – Львів продають діючий автотранспортний комплекс загальною площею будівлі 2 107 м². Об'єкт розташований на земельній ділянці площею 1,3 га, 90% якої має бруковане покриття з розрахунковим навантаженням до 10 тонн, пише ВСН

