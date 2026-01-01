Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Михайла Усіка

Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Михайла Усіка
На фронті загинув житель села Журавлине, військовослужбовець Збройних Сил України – Михайло Володимирович Усік.

Про це повідомляє Смідинська громада.

Солдат, військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади (в/ч А2582), служив у підрозділі роти «Рубак». Обіймав посаду водія-електрика моториста.

Воїн вважався зниклим безвісти з 23 грудня 2025 року в районі населеного пункту Матяшеве Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання.

Прощання з Героєм відбудеться у неділю, 3 травня:

09:05 виїзд з м.Ковель та прослідує через с.Городище
10:00 приїзд в с.Журавлине до будинку сім'ї
12:00 чин похорону в храмі Покрови Пресвятої Богородиці с. Журавлине.

Поховають воїна на кладовищі с.Журалине.

Просять жителів громади гідно зустріти Героя та провести його в останню путь.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Михайла Усіка
Сьогодні, 21:15
У Володимирі чоловік засипав річку сміттям
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 3 травня
Сьогодні, 20:00
На Волині ТЦК мобілізував чоловіка, якого визнали непридатним ще 20 років тому
Сьогодні, 19:17
США попередили Європу про затримки поставок зброї через війну з Іраном, - FT
Сьогодні, 18:12
Медіа
відео
1/8