Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Михайла Усіка

На фронті загинув житель села Журавлине, військовослужбовець Збройних Сил України –Про це повідомляє Смідинська громада.Солдат, військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади (в/ч А2582), служив у підрозділі роти «Рубак». Обіймав посаду водія-електрика моториста.Воїн вважався зниклим безвісти з 23 грудня 2025 року в районі населеного пункту Матяшеве Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання.Прощання з Героєм відбудеться у неділю, 3 травня:09:05 виїзд з м.Ковель та прослідує через с.Городище10:00 приїзд в с.Журавлине до будинку сім'ї12:00 чин похорону в храмі Покрови Пресвятої Богородиці с. Журавлине.Поховають воїна на кладовищі с.Журалине.Просять жителів громади гідно зустріти Героя та провести його в останню путь.Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя.