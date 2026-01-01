Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Михайла Усіка
Сьогодні, 21:15
На фронті загинув житель села Журавлине, військовослужбовець Збройних Сил України – Михайло Володимирович Усік.
Про це повідомляє Смідинська громада.
Солдат, військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади (в/ч А2582), служив у підрозділі роти «Рубак». Обіймав посаду водія-електрика моториста.
Воїн вважався зниклим безвісти з 23 грудня 2025 року в районі населеного пункту Матяшеве Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання.
Прощання з Героєм відбудеться у неділю, 3 травня:
09:05 виїзд з м.Ковель та прослідує через с.Городище
10:00 приїзд в с.Журавлине до будинку сім'ї
12:00 чин похорону в храмі Покрови Пресвятої Богородиці с. Журавлине.
Поховають воїна на кладовищі с.Журалине.
Просять жителів громади гідно зустріти Героя та провести його в останню путь.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
