На війні загинув Герой з Волині Олександр Басюк

У війні проти російських окупантів, виявляючи стійкість і мужність, загинув мешканець Великої Яблуньки, 1980 року народження.Про втрату повідомили у Маневицькій громаді.У грудні 2022 року молодший сержант долучився до лав захисників України. Протягом тривалого часу професійно та самовіддано виконував обов’язки командира міномета мінометного взводу.Життя воїна обірвалося 22 квітня 2026 року під час запеклого бою із ворогом у Дніпропетровській області. Олександр загинув, захищаючи кожен клаптик української землі, за день до свого 46-річчя. Він віддав найцінніше за наш спокій, за мирне небо над нами та за майбутнє кожного з нас.Вічна пам’ять і слава мужньому захиснику!Про час зустріч Героя на Маневиччині повідомлять згодом.Висловлюємо співчуття рідним та близьким захисника.