Нарешті розквітли: коли на Волині стартує фестиваль тюльпанів





Відкриття запланували на 6 травня, повідомляє



Організатори обіцяють справжню квіткову казку: відвідувачі зможуть прогулятися серед п’яти гектарів тюльпанів, зробити фото в тематичних зонах, придбати квіти просто з поля, відпочити на фудкортах і розважити дітей.



Серед родзинок – музичний супровід та навіть козотерапія.



Фестиваль працюватиме щодня з 10:00 до 19:00 у селі Линівка, що за 35 кілометрів від Луцьк.



Нагадаємо, цьогорічне відкриття довелося перенести. Раніше планувалося, що фестиваль стартує ще 30 квітня, однак холодна весна внесла свої корективи.



У «Квітолісі» пояснили: через низькі температури тюльпани запізнилися з цвітінням. Холодні ночі та прохолодна погода вдень не дали квітам розпуститися вчасно.



Тож тепер у всіх охочих є шанс побачити пік цвітіння – але з нюансом: ця краса триватиме недовго, лише близько двох тижнів.

На Волині стартує одна з найяскравіших і найдовгоочікуваніших подій весни – фестиваль тюльпанів у парку «Квітоліс».

