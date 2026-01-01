Нарешті розквітли: коли на Волині стартує фестиваль тюльпанів
Сьогодні, 20:38
На Волині стартує одна з найяскравіших і найдовгоочікуваніших подій весни – фестиваль тюльпанів у парку «Квітоліс».
Відкриття запланували на 6 травня, повідомляє "Конкурент".
Організатори обіцяють справжню квіткову казку: відвідувачі зможуть прогулятися серед п’яти гектарів тюльпанів, зробити фото в тематичних зонах, придбати квіти просто з поля, відпочити на фудкортах і розважити дітей.
Серед родзинок – музичний супровід та навіть козотерапія.
Фестиваль працюватиме щодня з 10:00 до 19:00 у селі Линівка, що за 35 кілометрів від Луцьк.
Нагадаємо, цьогорічне відкриття довелося перенести. Раніше планувалося, що фестиваль стартує ще 30 квітня, однак холодна весна внесла свої корективи.
У «Квітолісі» пояснили: через низькі температури тюльпани запізнилися з цвітінням. Холодні ночі та прохолодна погода вдень не дали квітам розпуститися вчасно.
Тож тепер у всіх охочих є шанс побачити пік цвітіння – але з нюансом: ця краса триватиме недовго, лише близько двох тижнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
