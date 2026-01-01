Завтра, 5 травня, в останню дорогу проводжатимуть волинського воїна Віктора Кицуна
Сьогодні, 19:08
5 травня відбудеться прощання з Героєм Віктором Кицуном.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У вівторок, 5 травня, об 11 годині у Петро-Павлівському храмі селища Рокині відбудеться відспівування військовослужбовця Кицуна Віктора Ярославовича (26.12.1979 р.н.), який загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області російської федерації.
Завтра, 5 травня, о 10.00 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Наукова у селищі Рокині, а потому — до Петро-Павлівського храму", - йдеться в повідомленні.
Поховають Героя на кладовищі селища Рокині.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
