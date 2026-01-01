Завтра, 5 травня, в останню дорогу проводжатимуть волинського воїна Віктора Кицуна

Віктором Кицуном.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"У вівторок, 5 травня, об 11 годині у Петро-Павлівському храмі селища Рокині відбудеться відспівування військовослужбовця Кицуна Віктора Ярославовича (26.12.1979 р.н.), який загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області російської федерації.



Завтра, 5 травня, о 10.00 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Наукова у селищі Рокині, а потому — до Петро-Павлівського храму", - йдеться в повідомленні.



Поховають Героя на кладовищі селища Рокині.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 травня відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."У вівторок, 5 травня, об 11 годині у Петро-Павлівському храмі селища Рокині відбудеться відспівування військовослужбовця Кицуна Віктора Ярославовича (26.12.1979 р.н.), який загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області російської федерації.Завтра, 5 травня, о 10.00 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Наукова у селищі Рокині, а потому — до Петро-Павлівського храму", - йдеться в повідомленні.Поховають Героя на кладовищі селища Рокині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію