У Луцьку відбудеться хвилина мовчання за бойовим медиком Андрієм Мельником
Сьогодні, 21:45
У місті організовують вшанування пам’яті 33-річного бойового медика Андрія (Дока) Мельника, який загинув під час бойових дій у Бахмуті.
Вдова Андрія зібрала людей з 12 міст для вшанування памʼяті на треті роковини його загибелі, інформує ГО «ФРІ». Долучитися до акції запрошують і лучан, передає misto.media.
Андрій Мельник родом із Харківщини. До початку повномасштабної війни працював лікарем і займався музикою. У березні 2022 року добровільно долучився до війська. Під час служби отримав звання лейтенанта та був відзначений двома нагородами.
На передовій, зокрема в районі Бахмута, він надавав допомогу пораненим і евакуйовував бійців з-під обстрілів. Одного дня він зміг винести з поля бою вісьмох військових.
Де: сквер біля РАЦСу (просп. Соборності, 18)
Коли: 5 травня, 8:50
