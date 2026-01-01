У Луцьку відбудеться хвилина мовчання за бойовим медиком Андрієм Мельником

Андрія (Дока) Мельника, який загинув під час бойових дій у Бахмуті.



Вдова Андрія зібрала людей з 12 міст для вшанування памʼяті на треті роковини його загибелі, інформує ГО «ФРІ». Долучитися до акції запрошують і лучан, передає



Андрій Мельник родом із Харківщини. До початку повномасштабної війни працював лікарем і займався музикою. У березні 2022 року добровільно долучився до війська. Під час служби отримав звання лейтенанта та був відзначений двома нагородами.



На передовій, зокрема в районі Бахмута, він надавав допомогу пораненим і евакуйовував бійців з-під обстрілів. Одного дня він зміг винести з поля бою вісьмох військових.



Де: сквер біля РАЦСу (просп. Соборності, 18)



Коли: 5 травня, 8:50

