Тепло до +27°C і грози наприкінці тижня: якою буде погода на Волині

На Волині початок тижня буде по-літньому теплим і переважно спокійним, однак уже ближче до вихідних погода стане нестійкою — прогнозують дощі, грози та поступове зниження температури.

Про це журналістам ВСН повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вівторок, 5 травня, на території області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме +9…+11°C, удень — +22…+27°C.

У середу, 6 травня, також прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7–12 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с. Температура вночі — +8…+13°C, удень — +22…+27°C.

У четвер, 7 травня, погода почне змінюватися: вночі без опадів, удень можливі короткочасні дощі з грозами, місцями слабкий град. Вітер південно-західний 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура вночі — +10…+15°C, удень — +20…+25°C.

У п’ятницю, 8 травня, очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Температура повітря знизиться до +17…+22°C.

На вихідних, 9–10 травня, істотних опадів не прогнозують. Очікується мінлива хмарність, місцями невеликі дощі. Температура повітря вдень становитиме +15…+20°C.

Синоптики зазначають, що після спекотного старту тижня погода поступово зміниться на більш прохолодну та нестійку, особливо у другій половині тижня.

