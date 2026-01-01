5 травня на Волині: гортаючи календар

День народження 5 травня відзначають ексзаступник міського голови Луцька, а тепер військовослужбовець(на фото), волинський гончар й музикант, завідувач видавничого відділу «Ключі» Волинської єпархії ПЦУта громадська діячкаВітаємо їх усіх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, благополуччя у житті й ​​достатку.5 травня іменини святкують: Адріан, Георгій (Юрій), Ірина (Ярина), Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен, Федір, Яків.За новим церковним календарем (ПЦУ) в цей день вшановують пам'ять великомучениці Ірини Македонської.Професійне свято сьогодні – в акушерок, адже 5 травня відзначають Всесвітній день акушерок. Зичимо людям цієї професії здоров'я, терпіння і успіхів у їхній роботі.5 травня 1980 року в селі Кортеліси Ратнівського району відкрили меморіальний комплекс жертвам фашизму та історичний музей.