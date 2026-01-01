5 травня на Волині: гортаючи календар

5 травня на Волині: гортаючи календар
День народження 5 травня відзначають ексзаступник міського голови Луцька, а тепер військовослужбовець Юрій Моклиця (на фото), волинський гончар й музикант Валерій Ленартович, завідувач видавничого відділу «Ключі» Волинської єпархії ПЦУ Дмитро Головенко та громадська діячка Катерина Шарпата.

Вітаємо їх усіх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, благополуччя у житті й ​​достатку.

5 травня іменини святкують: Адріан, Георгій (Юрій), Ірина (Ярина), Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен, Федір, Яків.

За новим церковним календарем (ПЦУ) в цей день вшановують пам'ять великомучениці Ірини Македонської.

Професійне свято сьогодні – в акушерок, адже 5 травня відзначають Всесвітній день акушерок. Зичимо людям цієї професії здоров'я, терпіння і успіхів у їхній роботі.

5 травня 1980 року в селі Кортеліси Ратнівського району відкрили меморіальний комплекс жертвам фашизму та історичний музей.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
5 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Яку активність фіксують в Білорусі і чи є загроза для України: що кажуть у ДПСУ
04 травня, 23:19
Тепло до +27°C і грози наприкінці тижня: якою буде погода на Волині
04 травня, 22:43
Скільки коштують перші у цьому році світязькі пончики
04 травня, 22:12
У Луцьку відбудеться хвилина мовчання за бойовим медиком Андрієм Мельником
04 травня, 21:45
Медіа
відео
1/8