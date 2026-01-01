Яку активність фіксують в Білорусі і чи є загроза для України: що кажуть у ДПСУ

Україна фіксує розвиток військової логістики та інфраструктури в Білорусі, яка в майбутньому може бути використана у координації з РФ.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна.

За словами представника прикордонної служби, йдеться про розбудову маршрутів та об'єктів, які потенційно посилюють військові можливості сусідньої країни. Ці ресурси в перспективі можуть застосовуватися у спільних діях з російськими військами.

Попри роботи з облаштування інфраструктури, наразі країна-агресорка не тримає в Білорусі угруповань, здатних на пряме вторгнення. Проте відповідні інфраструктурні можливості зберігаються.

Демченко наголосив, що Україна проводить постійний моніторинг обстановки. Розвідка та ДПСУ відстежують будь-які зміни, щоб бути готовими до ймовірних провокацій або інших ворожих сценаріїв поблизу державного кордону.

