Чи зміняться ціни на пальне у травні: експерт пояснив, чого очікувати





Про це розповів енергетичний експерт Сергій Куюн, повідомляє



Чому зросли ціни на пальне?



За словами експерта, ситуація наразі залишається непростою, адже вартість пального напряму залежить від цін на світових ринках і обсягів імпорту.



На глобальному рівні ціни на нафту демонструють зростання. Попри те, щоВодночас Куюн зазначає, що різке подорожчання пального у березні, після загострення на Близькому Сході, значною мірою було викликане ажіотажем. Це добре видно на прикладі дизеля:



спочатку ціна зросла від 750 до 1500 дол. за тонну;



потім знизилася майже до 1000 дол.;



після цього знову додала близько 200 дол.



Наразі ж вартість дизельного пального продовжує поступово підвищуватися.



«Ми бачимо, що нічого не змінилося, але ціна вже не 1,5 тисячі доларів, як була, а 1200. Але ж нам від цього не легше. З одного боку, вона просіла, але ми фактично купували за тими високими цінами. Тобто якою б та ціна не була, об’єктивною чи необ’єктивною, у нас немає можливості відмовитися від купівлі, бо можемо залишитися без пального», — розповів експерт.



Ціни на пальне у травні — чого очікувати



Фахівець пояснює, що середня ціна дизеля в Україні вже знизилася — нижче 90 грн за літр. Однак проблема в тому, що більшість мереж укладали контракти на постачання в період пікових цін — наприкінці березня та на початку квітня.



Водночас на ринок уже починають надходити партії пального, закуплені за нижчими цінами, і саме вони формують нові орієнтири для гуртового сегмента.



«Відповідно склалася така нетипова ситуація: закупівельні ціни на пальне, яке зараз заходить, є вищими, ніж ті, за якими їх сьогодні тут продають», — пояснив Куюн.



Попри це, вимоги Антимонопольного комітету зобов’язують мережі встановлювати ціни відповідно до реальних економічних факторів.



Як пояснює експерт, фактично це означає можливе зростання цін на АЗС, адже існує розрив між закупівельною вартістю та роздрібними цінами.



«Якщо ціна найближчим часом не просяде у світі, не відкотиться, то я боюся, що в нас вона не буде падати. Вона буде все одно триматися, оскільки ці свіжі ресурси, які сьогодні заходять, закуплені за максимальними цінами й фактично не дають змоги компаніям рухатися донизу», — вважає Куюн. нещодавно вони трохи знизилися на тлі очікувань можливого миру між США та Іраном, згодом знову пішли вгору. Причина — відсутність домовленостей між країнами, а також фактичне блокування Ормузької протоки, через яку проходить близько п’ятої частини світових постачань нафти й газу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація на світових ринках та блокування Ормузької протоки продовжують тиснути на українські АЗС. Попри певні коливання, сподіватися на суттєве здешевлення пального у травні не варто.Про це розповів енергетичний експерт, повідомляє «24 Канал» За словами експерта, ситуація наразі залишається непростою, адже вартість пального напряму залежить від цін на світових ринках і обсягів імпорту.На глобальному рівні ціни на нафту демонструють зростання. Попри те, щоВодночас Куюн зазначає, що різке подорожчання пального у березні, після загострення на Близькому Сході, значною мірою було викликане ажіотажем. Це добре видно на прикладі дизеля:спочатку ціна зросла від 750 до 1500 дол. за тонну;потім знизилася майже до 1000 дол.;після цього знову додала близько 200 дол.Наразі ж вартість дизельного пального продовжує поступово підвищуватися.«Ми бачимо, що нічого не змінилося, але ціна вже не 1,5 тисячі доларів, як була, а 1200. Але ж нам від цього не легше. З одного боку, вона просіла, але ми фактично купували за тими високими цінами. Тобто якою б та ціна не була, об’єктивною чи необ’єктивною, у нас немає можливості відмовитися від купівлі, бо можемо залишитися без пального», — розповів експерт.Фахівець пояснює, що середня ціна дизеля в Україні вже знизилася — нижче 90 грн за літр. Однак проблема в тому, що більшість мереж укладали контракти на постачання в період пікових цін — наприкінці березня та на початку квітня.Водночас на ринок уже починають надходити партії пального, закуплені за нижчими цінами, і саме вони формують нові орієнтири для гуртового сегмента.«Відповідно склалася така нетипова ситуація: закупівельні ціни на пальне, яке зараз заходить, є вищими, ніж ті, за якими їх сьогодні тут продають», — пояснив Куюн.Попри це, вимоги Антимонопольного комітету зобов’язують мережі встановлювати ціни відповідно до реальних економічних факторів.Як пояснює експерт, фактично це означає можливе зростання цін на АЗС, адже існує розрив між закупівельною вартістю та роздрібними цінами.«Якщо ціна найближчим часом не просяде у світі, не відкотиться, то я боюся, що в нас вона не буде падати. Вона буде все одно триматися, оскільки ці свіжі ресурси, які сьогодні заходять, закуплені за максимальними цінами й фактично не дають змоги компаніям рухатися донизу», — вважає Куюн. нещодавно вони трохи знизилися на тлі очікувань можливого миру між США та Іраном, згодом знову пішли вгору. Причина — відсутність домовленостей між країнами, а також фактичне блокування Ормузької протоки, через яку проходить близько п’ятої частини світових постачань нафти й газу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію