Свідомі удари по тих, хто рятує життя: росіяни вбили рятувальників, які приїхали на місце обстрілів на Полтавщині
Сьогодні, 09:07
Війська рф у ніч проти 5 травня атакували Полтавщину ракетами та ударними БпЛА, уразивши обʼєкт газовидобування. Коли на місце масштабної пожежі приїхали рятувальники, окупанти вдарили повторно.
Про це повідомили Полтавська ОВА та МВС, пише Громадське.
Загалом станом на ранок відомо про чотирьох загиблих та 31 постраждалого внаслідок обстрілів Полтавщини.
Двоє загиблих — це рятувальники. Загинув заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко та пожежник-рятувальник Дмитро Скриль.
Віктор Кузьменко — Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві у 2024 році було врятовано 17 людей. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів, запобігав техногенним катастрофам, власноруч ліквідовуючи пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури.
Дмитро Скриль на службі в ДСНС був понад 20 років. Неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової промисловості, спричинених ворожими обстрілами. Глава МВС Ігор Клименко назвав його відповідальним та професійним рятувальником, який «добре знав свою роботу і виконував її там, де було найважче».
Ще 23 рятувальники зазнали травм. Троє людей — у важкому стані, медики борються за їхні життя.
У Полтавській ОВА повідомили про прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі. Без газопостачання залишилися 3480 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру.
«Це свідомі удари по тих, хто рятує життя. Ми фіксуємо кожен воєнний злочин рф. Ворог має понести відповідальність за вбивства українців», — заявив Клименко.
