Передчасно помер волинський поліцейський Микола Сидорук

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Колектив Головного управління Національної поліції у Волинській області висловлює глибоке співчуття з приводу передчасної смерті старшого сержанта поліції Сидорука Миколи Васильовича.



"Наш колега помер в лікарні 3 травня.



20 травня йому мало виповнитись 47 років.



Микола Васильович працював у роті конвойної служби ГУНП.



Він був людиною честі й гідності. На жаль, хвороба передчасно обірвала його земне життя.



Поділяємо біль непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині і близьким покійного", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!



