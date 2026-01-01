130 дерев пам’яті: у Луцькій громаді висадили Ліс Героїв на честь загиблих воїнів





Про це пише



Акція зі вшанування полеглих захисників відбулась на території Цуманської пущі поблизу села Кульчин. Там висадили 130 молодих дубів, адже саме стільки військових з громади загинули з квітня 2025 по квітень 2026 року, інформують у міськраді.



До ініціативи долучилися майже 300 людей. Дерева висаджували матері, дружини та рідні загиблих. Також участь взяли представники міськради, поліції, ДСНС, прикордонники, волонтери та ветеранські організації.



Біля кожного дуба встановили табличку з іменем полеглого воїна.



Ліс Героїв стане окремим місцем пам’яті за межами міста. Сюди зможуть приїжджати рідні, щоб побути наодинці та вшанувати загиблих, зазначив директор департаменту з питань ветеранської політики міської ради та автор ідеї Олег Кобилинський.



Ініціативу започаткували торік. Цього року до акції запросили батьків захисників, які висаджували дерева раніше. Вони змогли побачити, як прижилися дуби.

