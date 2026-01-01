На Волині виявили рештки тварин, розкидані по полю
Сьогодні, 10:36
Поблизу села Судче Камінь-Каширського району були виявлені рештки худоби, розкидані по полю.
Відео із розкиданими рештками мертвих тварин почали поширювати у телеграм-каналах 4 травня. З підписами про те, що вони мають неприємний запах.
Як розповів Суспільному заступник керівника Камінь-Каширської районної лікарні ветмедицини Петро Корх, така ситуація на території села Судче й справді мала місце. З його слів, на двох сотках землі були розкидані рештки тварин: кістки, голови телят та шкіра.
Перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби Сергій Куртяк, повідомив, що цим питанням мають займатися органи місцевого самоврядування, оскільки решки тварин не мали ідентифікаційних номерів, тому важко встановити з якого вони господарства. Можливо, їх викинули на цю територію місцеві заготівельники, додава він.
Староста села Судче Олена Бас повідомила, що поговорила з місцевими жителями, які займаються заготівлею тварин. Вони станом на 18:00 територію прибрали та загрейдерували трактором. Куди саме вивезли рештки тварин вона не уточнила.
