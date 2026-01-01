40-річний волинський підприємець організував схему виїзду чоловіків за межі України

СБУ та Нацполіція затримала на Волині підприємця, який заробляв на ухилянтах.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки та Нацполіція ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації.За матеріалами справи, 40-річний волинський підприємець, який здійснює міжнародні пасажирські перевезення, намагався налагодити схему незаконного виїзду ухилянтів до країн ЄС.Зловмисник за гроші оформлював чоловіків на посади водіїв у своїй фірмі та вносив їхні дані до електронної системи “Шлях” для безперешкодного виїзду за межі України.Свої “послуги” фігурант оцінював у суму до 15 тис. доларів США з особи.Правоохоронці затримали зловмисника у Луцьку під час отримання ним всієї суми “винагороди” за організацію незаконного виїзду закордон чоловіка призовного віку.За матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправленню осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.Заходи з викриття проведені співробітниками Управління СБ України у Волинській області спільно Держприкордонслужбою, зі слідчими Нацполіції та за процесуального керівництва обласної прокуратури.