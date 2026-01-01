Втікав від поліції і наїхав на патрульного: у Луцьку зі стріляниною затримали 54-річного водія авто

На Волині зупиняли порушника з застосуванням зброї: зловмисник затриманий.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Порушник, який уранці втікав від поліції і наїхав на патрульного, затриманий в порядку ст. 208 КПК України. За замах на вбивство поліцейського у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ст. 348 ККУ) фігуранту загрожує позбавлення волі від 9 до 15 років або довічне.Подія трапилась 5 травня, вранці, у Луцькому районі.Водій Mercedes-Benz Sprinter порушив ПДР і не виконав законну вимогу про зупинку, яку подав наряд групи реагування патрульної поліції.Керманич продовжив рух, а поліцейські – переслідування транспортного засобу.Чоловік неодноразово порушував ПДР, наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху, не зупинявся на законну вимогу.Для зупинки залучили наряд патрульної поліції.Однак водій ігнорував вимоги, рухався на швидкості далі та в момент руху скоїв наїзд на інспектора патрульної поліції. Тим часом, його напарник здійснив кілька пострілів по транспортному засобу, пробивши колесо.У подальшому, під час переслідування, поліцейський ГРПП застосував по автомобілю табельну вогнепальну зброю, в порядку ст. 46 ЗУ «Про Національну поліцію».На вулиці Теремнівській у Луцьку водія затримали.Це 54-річний мешканець Камінь-Каширського району.Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосять йому про підозру за ст. 348 КК України.Триває слідство.