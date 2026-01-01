Завод у Чебоксарах атакували українськими далекобійними ракетами «Фламінго», - Зеленський





Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



«Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари <…> Українські “фламінго” подолали відстань більше ніж 1500 кілометрів“, — заявив він.



Як зазначає Зеленський, на ураженому виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки.



«Усе те, що росіяни застосовують у війні проти України», — підсумував він.



Зеленський нагадав, що Україна оголосила про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч проти 6 травня, але буде «діяти дзеркально» на російські дії.



«росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили», — сказав президент.



Що передувало?



росія оголосила перемир’я з нагоди російського свята перемоги у Другій світовій війні, яке діятиме 8 і 9 травня. У москві заявили, що розраховують, що українська сторона «наслідуватиме» приклад. Якщо ж Україна завдасть удару «з метою зриву святкування Дня перемоги», то російські війська «завдадуть удару у відповідь по центру Києва».



Президент Зеленський відповів, що жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке росіяни заявили публічно, не було. Але Україна все одно оголосила режим тиші із намірами «діяти дзеркально».

Для атаки на російське оборонне підприємство у Чебоксарах (Чуваська область рф) Сили оборони України застосували крилаті ракети F-5 Flamingo.

