$30 тисяч - за документи для видобутку надр: спійманому на хабарі посадовцю Луцької міськради оголосили підозру

За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника одного з відділів Луцької міської ради у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).Про це 5 травня повідомили в Офісі генерального прокурора.За даними слідства, чиновник діяв через посередника та. За ці кошти він забезпечив виготовлення і видачу документів про відсутність об’єктів культурної спадщини на території піщаного кар’єру в Луцькому районі. Саме ці документи були необхідні суб’єкту господарювання для подальшого отримання дозволу на користування надрами.Посадовця затримали 30 квітня 2026 року одразу після одержання обумовленої суми.Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори оскаржують це рішення та наполягають на триманні під вартою. Також вирішується питання про відсторонення підозрюваного від займаної посади.Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність до схеми інших службових осіб.Досудове розслідування здійснюють слідчі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції України та Управління СБУ у Волинській області.