Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 6 – 10 травня
Сьогодні, 14:45
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.
Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії про пригоди, кохання та пристрасті. Усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій. А найменшенькі тішитимуться казковим сюжетом, який має ще й глибокий змiст та мораль.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 6 до 10 травня.
Іронічна й водночас щемка історія про силу мистецтва, що народжується навіть там, де його намагаються заборонити.
У середу, 6 травня, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 25 хвилин(без антракту).
Постановка переносить у часи суворої цензури, де драматург і цензор вступають у несподіваний творчий двобій. Крок за кроком їхнє протистояння перетворюється на тонку гру розуму, гумору й людяності. Це вистава про те, як сміх здатен роззброїти, об’єднати й залишитися останнім проявом свободи.
Квитки на вистави можна купити у касі та на сайті театру.
Яскрава музична пригода, що оживлює знайому з дитинства казку по-новому.
У суботу, 9 травня, о 12:00 – мюзикл на дві дії «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Основна сцена. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).
Постановка наповнена гумором, динамікою та впізнаваними персонажами. На сцені – жива взаємодія, пісні, танці й казковий світ, де кожен герой має свій голос і характер. Це тепла історія про дружбу, взаємодопомогу й диво, яке народжується, коли всі разом.
У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Театр запрошує на травневий концерт.
У суботу ввечері, 9 травня, о 17:00 – концерт класичної музики при свічках до Дня Європи на два відділення. Тривалість – 1 година 15 хвилин (антракт 15-20 хвилин).
На основній сцені розквітне магія живого звучання: естрадно-симфонічний оркестр та провідні артисти подарують атмосферу витонченості, романтики та щирих емоцій. Два відділення концерту – від ніжної класики до пристрасних ритмів танго та світових хітів, а фіналом стане зворушлива композиція «Вічна любов». У м’якому світлі свічок кожна нота звучатиме особливо – ніжно, глибоко та по-справжньому чарівно. Не пропустіть вечір, який хочеться прожити ще раз.
Провокативна й водночас іронічна історія про досвід, який неможливо повторити вдруге.
У неділю, 10 травня, о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).
Постановка занурює у світ абсурду, де звичні ситуації набувають неочікуваних форм і сенсів. Тут реальність переплітається з фантазією, а гумор межує з незручними, але чесними питаннями. Це вистава про страхи, очікування і ту мить, яка змінює більше, ніж здається.
