Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 6 – 10 травня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії про пригоди, кохання та пристрасті. Усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій. А найменшенькі тішитимуться казковим сюжетом, який має ще й глибокий змiст та мораль.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 6 до 10 травня.



Іронічна й водночас щемка історія про силу мистецтва, що народжується навіть там, де його намагаються заборонити.



У середу, 6 травня, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 25 хвилин(без антракту).



Постановка переносить у часи суворої цензури, де драматург і цензор вступають у несподіваний творчий двобій. Крок за кроком їхнє протистояння перетворюється на тонку гру розуму, гумору й людяності. Це вистава про те, як сміх здатен роззброїти, об’єднати й залишитися останнім проявом свободи.



Квитки на вистави можна купити у касі та на



Яскрава музична пригода, що оживлює знайому з дитинства казку по-новому.



У суботу, 9 травня, о 12:00 – мюзикл на дві дії «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Основна сцена. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).



Постановка наповнена гумором, динамікою та впізнаваними персонажами. На сцені – жива взаємодія, пісні, танці й казковий світ, де кожен герой має свій голос і характер. Це тепла історія про дружбу, взаємодопомогу й диво, яке народжується, коли всі разом.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Театр запрошує на травневий концерт.



У суботу ввечері, 9 травня, о 17:00 – концерт класичної музики при свічках до Дня Європи на два відділення. Тривалість – 1 година 15 хвилин (антракт 15-20 хвилин).



На основній сцені розквітне магія живого звучання: естрадно-симфонічний оркестр та провідні артисти подарують атмосферу витонченості, романтики та щирих емоцій. Два відділення концерту – від ніжної класики до пристрасних ритмів танго та світових хітів, а фіналом стане зворушлива композиція «Вічна любов». У м’якому світлі свічок кожна нота звучатиме особливо – ніжно, глибоко та по-справжньому чарівно. Не пропустіть вечір, який хочеться прожити ще раз.



Провокативна й водночас іронічна історія про досвід, який неможливо повторити вдруге.



У неділю, 10 травня, о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).



Постановка занурює у світ абсурду, де звичні ситуації набувають неочікуваних форм і сенсів. Тут реальність переплітається з фантазією, а гумор межує з незручними, але чесними питаннями. Це вистава про страхи, очікування і ту мить, яка змінює більше, ніж здається.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

