ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Василя Жука





Про це повідомив мер міста Борис Карпус.



"Після проведеної експертизи ДНК підтвердилася загибель Героя Василя Жука, 1982 року народження. Мешканця Нововолинська.



Він вважався зниклим безвісти. Визнаний загиблим 25 листопада 2024 року в районі населеного пункту Нижній Клин Суджанського району Курської області рф.



Висловлюю співчуття сімʼї загиблого. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна новина надійшла в Нововолинську громаду.Про це повідомив мер міста"Після проведеної експертизи ДНК підтвердилася загибель Героя, 1982 року народження. Мешканця Нововолинська.Він вважався зниклим безвісти. Визнаний загиблим 25 листопада 2024 року в районі населеного пункту Нижній Клин Суджанського району Курської області рф.Висловлюю співчуття сімʼї загиблого. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію