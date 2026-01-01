У школах Луцька перевірять працевлаштування чоловіків призовного віку





Про це під час наради 5 травня розповіла виконувачка обов’язків міського голови Катерина Шкльода, повідомила кореспондентка Суспільного. Також відбудуться перевірки у всіх підрозділах міської ради, стосовно працевлаштування чоловіків призовного віку.



Директор міського департаменту освіти Віталій Бондар у коментарі



Наразі ліцей №15 працює у штатному режимі, директор відсторонений від роботи, його обов’язки виконує один із заступників.



Скільки чоловіків призовного віку працевлаштовано у навчальні заклади громади від початку повномасштабного вторгнення – директор департаменту не назвав. З його слів, з 2017 року у кожному закладі освіти є свій відділ кадрів, якій займається набором персоналу на роботу.



Що відомо про обшуки у Луцькому ліцеї



Після обшуків у Луцькому ліцеї № 15 2 травня директору, заступнику директора та секретарю повідомлені підозри у розтраті та привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчинених у великих розмірах в умовах воєнного стану за ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу України, повідомили у прокуратурі Волині.



Заданими правоохоронців, у навчальному закладі були фіктивно працевлаштовані чоловіки призовного віку, які не ходили на роботу, а заробітну плату віддавали організаторам "схеми". Сума збитків — 3 млн грн.



Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Суд обрав підозрюваним освітянам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Після обшуків, які відбулися 1 травня у Луцькому ліцеї № 15, у всіх навчальних закладах Луцької громади буде проведений внутрішній аудит.

