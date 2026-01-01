Зупинилося серце луцького музиканта Сергія Синицького

Перестало битися серце відомого музичного виконавця з Луцька Сергія Синицького.

Про це повідомили друзі музиканта, пишуть Волинські новини.

Його голос лунав не на одному весіллі, урочистому заході. Талановитий співак, який своїм голосом полонив не одне серце. Сергій був добрим, щирим, привітним другом, колегою, кумом і чоловіком.

Це невиправна втрата для рідних і близьких.

Чин похорону відбудеться завтра, 6 травня, в храмі Святої Великомучениці Катерини, що на вулиці Ветеранів. Орієнтовний час – 10:00.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

