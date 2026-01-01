Вагітна захворіла на лістеріоз: на Волині померло немовля





Це другий випадок хвороби в обласі від початку року, повідомили 5 травня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. пише



Епідеміологи розповіли, що у жінки захворювання проявлялося як звичайна застуда — з підвищенням температури та кашлем. Вона лікувалася самостійно вдома. Згодом перебіг хвороби ускладнився, жінка передчасно народила, дитина померла.



Під час лабораторного обстеження стало відомо, що причиною смерті немовляти стала бактерію Listeria monocytogenes.



Наразі жінка завершила курс лікування, виписана зі стаціонару. Стан її здоров’я задовільний, скарги відсутні, додали в центрі контролю і профілактики хвороб.



Чим небезпечний лістеріоз і що це за хвороба



Лістеріоз — інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, котрі широко розповсюджені у природі, у ґрунті, піску та воді.



Джерелом лістерій є дикі гризуни, тварини, а також дикі птахи, зокрема, голуби. Зараження людини може відбуватися при контакті з інфікованими тваринами, при вживанні рибної або тваринної продукції без термічної обробки (сире молоко, сирокопчені ковбаси, сир, особливо, придбаний на стихійних ринках), через забруднені овочі та фрукти.



За першими симптомами схожа на харчове отруєння чи ангіну: слабкість, озноб, температура і діарея. У випадку прогресування — страждає центральна нервова система (головний мозок).



Профілактика лістеріозу



Для профілактики лістеріозу важливо робити термічну обробку, яка на 100% знищує лістерії. Перед вживанням сирих овочів і фруктів потрібно ретельно їх мити, адже лістерії можуть бути на поверхні.



"Важливо, що розігрівання у мікрохвильовій печі, бланшування, розморожування при кімнатній температурі не вбиває мікроорганізми", — додають епідеміологи.

Також фахівці закликають не купувати продукти на стихійних ринках.

