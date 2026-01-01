Волонтер Червоного Хреста з Волині став посмертним донором для чотирьох людей: серед яких - однорічна дитина

Навіть після смерті він продовжив рятувати життя. Юрій Урбан був волонтером загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Волинській області. Протягом трьох років він був частиною команди, яка першою приходить на допомогу — рятував життя постраждалих під час надзвичайних ситуацій та надавав всебічну допомогу тим, хто її потребує.

Про це повідомили у Червоному Хресті України.

"Юрій раптово пішов із життя внаслідок хвороби, але залишився вірним своїй місії допомагати людям до кінця. Завдяки рішенню рідних та згоді на посмертне донорство — безоплатне і надзвичайно сміливе й важливе рішення — органи Юрія допомогли врятувати життя чотирьох людей, серед яких — однорічна дитина.

Цей вчинок говорить більше за будь-які слова — про силу, людяність і справжню відданість допомозі іншим. Світла пам’ять Юрію. Його добрі справи житимуть далі", - йдеться в повідомленні.

