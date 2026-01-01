Волонтер Червоного Хреста з Волині став посмертним донором для чотирьох людей: серед яких - однорічна дитина
Сьогодні, 16:28
Навіть після смерті він продовжив рятувати життя. Юрій Урбан був волонтером загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Волинській області. Протягом трьох років він був частиною команди, яка першою приходить на допомогу — рятував життя постраждалих під час надзвичайних ситуацій та надавав всебічну допомогу тим, хто її потребує.
Про це повідомили у Червоному Хресті України.
"Юрій раптово пішов із життя внаслідок хвороби, але залишився вірним своїй місії допомагати людям до кінця. Завдяки рішенню рідних та згоді на посмертне донорство — безоплатне і надзвичайно сміливе й важливе рішення — органи Юрія допомогли врятувати життя чотирьох людей, серед яких — однорічна дитина.
Цей вчинок говорить більше за будь-які слова — про силу, людяність і справжню відданість допомозі іншим. Світла пам’ять Юрію. Його добрі справи житимуть далі", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Червоному Хресті України.
"Юрій раптово пішов із життя внаслідок хвороби, але залишився вірним своїй місії допомагати людям до кінця. Завдяки рішенню рідних та згоді на посмертне донорство — безоплатне і надзвичайно сміливе й важливе рішення — органи Юрія допомогли врятувати життя чотирьох людей, серед яких — однорічна дитина.
Цей вчинок говорить більше за будь-які слова — про силу, людяність і справжню відданість допомозі іншим. Світла пам’ять Юрію. Його добрі справи житимуть далі", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волонтер Червоного Хреста з Волині став посмертним донором для чотирьох людей: серед яких - однорічна дитина
Сьогодні, 16:28
Зупинилося серце луцького музиканта Сергія Синицького
Сьогодні, 16:03
Народному депутату України повідомили про підозру в держзраді
Сьогодні, 15:37
ТОП 7 Wi-Fi роутерів — рейтинг 2026 року
Сьогодні, 15:00