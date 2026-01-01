На Волині під час затримання чоловік отримав травму голови: у ТЦК заперечують побиття





Про це пише



Відео події опублікували у пʼятницю, 1 травня, в телеграм-спільноті «Ковель media». На відео видно, як на приватному подвір’ї люди у військовій формі намагаються затримати трьох чоловіків, які чинять опір. Під час виїзду службового авто двом цивільним вдається втекти.



Також у соцмережах поширили фото затриманого із травмою голови.



На інцидент відреагувало представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Волинській області. Там заявили, що із медіа стало відомо про затримання в Ратному без участі поліції та із застосуванням сили людьми у балаклавах. Відомство скерувало звернення до ДБР, поліції, Волинського ТЦК та Військової служби правопорядку.



Водночас пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП повідомила 2 травня, що цивільний автомобіль із трьома чоловіками намагався втекти від службового авто поліції з увімкненими проблисковими маячками.



За версією ТЦК, після зупинки чоловіки чинили фізичний опір і пошкодили службовий транспорт. Одного з них затримали та доставили до центру комплектування. Під час руху він нібито намагався втекти зі службового авто та самостійно вдарився головою. Потерпілому надали медичну допомогу, після чого відпустили додому.



«Наголошуємо, що жодних заходів фізичного впливу до цього громадянина з боку військовослужбовців не застосовувалося. Чоловік претензій до дій військовослужбовців ТЦК чи працівників поліції не має», – зазначили у ТЦК.



Двоє інших чоловіків втекли, жоден із них не пред’явив військово-облікових документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Ратне Ковельського району між працівниками ТЦК та місцевими жителями сталася сутичка, внаслідок якої один із чоловіків потрапив до лікарні. Представництво Омбудсмена закликало правоохоронців перевірити обставини інциденту, водночас у Волинському ТЦК заявили, що потерпілий травмувався сам під час спроби втечі.Про це пише zaxid.net Відео події опублікували у пʼятницю, 1 травня, в телеграм-спільноті «Ковель media». На відео видно, як на приватному подвір’ї люди у військовій формі намагаються затримати трьох чоловіків, які чинять опір. Під час виїзду службового авто двом цивільним вдається втекти.Також у соцмережах поширили фото затриманого із травмою голови.На інцидент відреагувало представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Волинській області. Там заявили, що із медіа стало відомо про затримання в Ратному без участі поліції та із застосуванням сили людьми у балаклавах. Відомство скерувало звернення до ДБР, поліції, Волинського ТЦК та Військової служби правопорядку.Водночас пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП повідомила 2 травня, що цивільний автомобіль із трьома чоловіками намагався втекти від службового авто поліції з увімкненими проблисковими маячками.За версією ТЦК, після зупинки чоловіки чинили фізичний опір і пошкодили службовий транспорт. Одного з них затримали та доставили до центру комплектування. Під час руху він нібито намагався втекти зі службового авто та самостійно вдарився головою. Потерпілому надали медичну допомогу, після чого відпустили додому.«Наголошуємо, що жодних заходів фізичного впливу до цього громадянина з боку військовослужбовців не застосовувалося. Чоловік претензій до дій військовослужбовців ТЦК чи працівників поліції не має», – зазначили у ТЦК.Двоє інших чоловіків втекли, жоден із них не пред’явив військово-облікових документів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію