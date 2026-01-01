Народному депутату України повідомили про підозру в держзраді
Сьогодні, 15:37
Народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України IX скликання повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Ймовірно, йдеться про Олександра Дубінського, якого вже підозрюють у держзраді, повідомляє Громадське.
Його підозрюють в умисних діях на шкоду інформаційній безпеці України, зокрема надання допомоги державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України.
За даними слідства, підозрюваний системно використовував власні інформаційні майданчики для поширення тез, вигідних державі-агресору.
Йдеться про публікації, дописи, аудіо- та відеозвернення в його особистому Telegram-каналі, а також у Facebook та Instagram.
Їх зміст в основному був спрямований на підрив довіри до державних інституцій, дискредитацію зовнішнього і внутрішнього політичного курсу України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.
За версією сторони обвинувачення, такі матеріали містили ознаки маніпулятивного впливу, відповідали сучасним російським пропагандистським наративам і надалі використовувалися ворогом у підривній діяльності проти України в інформаційній сфері.
Під час розслідування прокурори спільно з правоохоронними органами дослідили понад 50його відеозвернень і публікацій, розміщених в особистому Telegram-каналі, соціальних мережах та на інших інформаційних ресурсах, у тому числі російських.
Висновки судових експертиз підтвердили наявність у досліджених матеріалах ознак поширення установок, характерних для російської пропаганди.
Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України IX скликання повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Ймовірно, йдеться про Олександра Дубінського, якого вже підозрюють у держзраді, повідомляє Громадське.
Його підозрюють в умисних діях на шкоду інформаційній безпеці України, зокрема надання допомоги державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України.
За даними слідства, підозрюваний системно використовував власні інформаційні майданчики для поширення тез, вигідних державі-агресору.
Йдеться про публікації, дописи, аудіо- та відеозвернення в його особистому Telegram-каналі, а також у Facebook та Instagram.
Їх зміст в основному був спрямований на підрив довіри до державних інституцій, дискредитацію зовнішнього і внутрішнього політичного курсу України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.
За версією сторони обвинувачення, такі матеріали містили ознаки маніпулятивного впливу, відповідали сучасним російським пропагандистським наративам і надалі використовувалися ворогом у підривній діяльності проти України в інформаційній сфері.
Під час розслідування прокурори спільно з правоохоронними органами дослідили понад 50його відеозвернень і публікацій, розміщених в особистому Telegram-каналі, соціальних мережах та на інших інформаційних ресурсах, у тому числі російських.
Висновки судових експертиз підтвердили наявність у досліджених матеріалах ознак поширення установок, характерних для російської пропаганди.
Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волонтер Червоного Хреста з Волині став посмертним донором для чотирьох людей: серед яких - однорічна дитина
Сьогодні, 16:28
Зупинилося серце луцького музиканта Сергія Синицького
Сьогодні, 16:03
Народному депутату України повідомили про підозру в держзраді
Сьогодні, 15:37
ТОП 7 Wi-Fi роутерів — рейтинг 2026 року
Сьогодні, 15:00