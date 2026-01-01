Народному депутату України повідомили про підозру в держзраді





Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України IX скликання повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Ймовірно, йдеться про Олександра Дубінського, якого вже підозрюють у держзраді, повідомляє



Його підозрюють в умисних діях на шкоду інформаційній безпеці України, зокрема надання допомоги державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України.



За даними слідства, підозрюваний системно використовував власні інформаційні майданчики для поширення тез, вигідних державі-агресору.



Йдеться про публікації, дописи, аудіо- та відеозвернення в його особистому Telegram-каналі, а також у Facebook та Instagram.



Їх зміст в основному був спрямований на підрив довіри до державних інституцій, дискредитацію зовнішнього і внутрішнього політичного курсу України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.



За версією сторони обвинувачення, такі матеріали містили ознаки маніпулятивного впливу, відповідали сучасним російським пропагандистським наративам і надалі використовувалися ворогом у підривній діяльності проти України в інформаційній сфері.



Під час розслідування прокурори спільно з правоохоронними органами дослідили понад 50його відеозвернень і публікацій, розміщених в особистому Telegram-каналі, соціальних мережах та на інших інформаційних ресурсах, у тому числі російських.



Висновки судових експертиз підтвердили наявність у досліджених матеріалах ознак поширення установок, характерних для російської пропаганди.



Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді.

