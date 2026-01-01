Народному депутату України повідомили про підозру в держзраді

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України IX скликання повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Ймовірно, йдеться про Олександра Дубінського, якого вже підозрюють у держзраді, повідомляє Громадське.

Його підозрюють в умисних діях на шкоду інформаційній безпеці України, зокрема надання допомоги державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України.

За даними слідства, підозрюваний системно використовував власні інформаційні майданчики для поширення тез, вигідних державі-агресору.

Йдеться про публікації, дописи, аудіо- та відеозвернення в його особистому Telegram-каналі, а також у Facebook та Instagram.

Їх зміст в основному був спрямований на підрив довіри до державних інституцій, дискредитацію зовнішнього і внутрішнього політичного курсу України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.

За версією сторони обвинувачення, такі матеріали містили ознаки маніпулятивного впливу, відповідали сучасним російським пропагандистським наративам і надалі використовувалися ворогом у підривній діяльності проти України в інформаційній сфері.

Під час розслідування прокурори спільно з правоохоронними органами дослідили понад 50його відеозвернень і публікацій, розміщених в особистому Telegram-каналі, соціальних мережах та на інших інформаційних ресурсах, у тому числі російських.

Висновки судових експертиз підтвердили наявність у досліджених матеріалах ознак поширення установок, характерних для російської пропаганди.

Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

