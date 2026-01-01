Уперше повітряна тривога у росії розтягнулась за 2000 км від кордону України





Про режим ракетної небезпеки повідомив місцевий губернатор Руслан Кухарук, пише



Місцеві жителі скаржилися, що не чули попереджувальної сирени. Натомість мобільні оператори розсилали СМС-попередження, але їх отримали також не всі.



Загалом, як зазначає Astra, у ніч проти 5 травня повітряна тривога була оголошена у 18 регіонах росії. У 18 аеропортах запроваджувалися обмеження польотів.



Ракетні попередження зачепили ще 16 регіонів: Астраханську, Брянську, Калузьку, Курганську, Нижньогородську, Оренбурзьку, Орловську, Свердловську, Тульську області, місто Пенза, Пермський край, Башкортостан, Мордовію, Татарстан та Удмуртію.



Які наслідки атак?



У Чебоксарах (Чуваська область) лунали вибухи. З кадрів місцевих очевидців Astra робить висновок, що ракета уразила оборонне підприємство «ВНИИР-Прогресс».



Генштаб ЗСУ заявляв, що цей завод виробляє ГНСС-приймачі та антени для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу «Комета», що застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів «Іскандер-М», «Калібр», модулях УМПК для авіабомб.



Місцева влада повідомила про трьох постраждалих внаслідок атаки БпЛА: один — шпиталізований у стані середнього ступеня тяжкості, його життю нічого не загрожує, ще двоє мають легкі травми.



Губернатор Ленінградської області рф Олександр Дрозденко заявив про займання у промзоні міста Кіриші. У соцмережах поширилися повідомлення про атаку по нафтопереробному заводу ООО «КИНЕФ» («Киришинефтеоргсинтез»).



Цей завод називають найбільшим у регіоні та одним із найбільших у росії. Він виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію.



Міноборони рф відзвітувало про збиття 289 українських БпЛА над регіонами росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

