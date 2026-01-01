З’їхав у кювет: на Волині загинув мотоцикліст

На Волині поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій загинув хлопець.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталась в Камінь-Каширському районі 3 травня, пізно ввечері.

Напередодні житель Стобихівки, 2007 року народження, поїхав на незареєстрованому в законному порядку мотоциклі кататись околицями.

Ближче до вечора рідні забили на сполох і сповістили поліцію, що хлопець не виходить на зв’язок.

Під час проведення пошукових заходів правоохоронці виявили тіло громадянина. Попередньо, він, керуючи транспортним засобом, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та загинув.

За цим фактом розслідуються відомості за ч.2 ст.286 КК України.
