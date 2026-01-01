З’їхав у кювет: на Волині загинув мотоцикліст
Сьогодні, 09:48
На Волині поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій загинув хлопець.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталась в Камінь-Каширському районі 3 травня, пізно ввечері.
Напередодні житель Стобихівки, 2007 року народження, поїхав на незареєстрованому в законному порядку мотоциклі кататись околицями.
Ближче до вечора рідні забили на сполох і сповістили поліцію, що хлопець не виходить на зв’язок.
Під час проведення пошукових заходів правоохоронці виявили тіло громадянина. Попередньо, він, керуючи транспортним засобом, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та загинув.
За цим фактом розслідуються відомості за ч.2 ст.286 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталась в Камінь-Каширському районі 3 травня, пізно ввечері.
Напередодні житель Стобихівки, 2007 року народження, поїхав на незареєстрованому в законному порядку мотоциклі кататись околицями.
Ближче до вечора рідні забили на сполох і сповістили поліцію, що хлопець не виходить на зв’язок.
Під час проведення пошукових заходів правоохоронці виявили тіло громадянина. Попередньо, він, керуючи транспортним засобом, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та загинув.
За цим фактом розслідуються відомості за ч.2 ст.286 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині виявили рештки тварин, розкидані по полю
Сьогодні, 10:36
З’їхав у кювет: на Волині загинув мотоцикліст
Сьогодні, 09:48
Передчасно помер волинський поліцейський Микола Сидорук
Сьогодні, 09:25
Свідомі удари по тих, хто рятує життя: росіяни вбили рятувальників, які приїхали на місце обстрілів на Полтавщині
Сьогодні, 09:07