Військового у СЗЧ на Волині судили за проросійські дописи у фейсбуці

Старовижівський районний суд Волинської області визнав винним Володимира Ш., який самовільно залишив військову частину, зберігав наркотики та публікував у соцмережах дописи з виправдовуванням російської агресії. За сукупністю злочинів чоловікові призначили 5 років і 1 місяць позбавлення волі, передає zaxid.net.

Як йдеться у вироку від 28 квітня, у березні 2024 року обвинувачений не повернувся після відпустки на службу в автомобільну роту однієї з військових частин. Також, за даними слідства, він незаконно придбав і зберігав для власного вживання 556 грамів канабісу. У грудні 2024 року під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання співробітники СБУ вилучили ці речовини.

Крім того, правоохоронці встановили, що у 2023–2024 роках чоловік публікував у фейсбуці дописи, які виправдовували та заперечували збройну агресію Росії проти України.

У суді Володимир Ш. своєї вини не визнав. Він заявив, що висловлював власну думку і не підтримував агресію РФ. Також стверджував, що наркотики йому не належали, хоча визнав факт їх уживання. Щодо самовільного залишення частини – пояснив, що не вважає себе мобілізованим, але підтвердив, що добровільно вступив до ЗСУ у 2022 році та перебував у зоні бойових дій.

Суддя Оксана Хаврона визнала його винним за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України), ч. 2 ст. 309 (незаконне зберігання наркотиків), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) КК України та призначила 5 років і 1 місяць позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.


