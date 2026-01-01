Волинська борчиня завоювала бронзу на чемпіонаті України
Сьогодні, 20:36
Ковельчанка Олександра Малашевська здобула “бронзу” на чемпіонаті України з вільної боротьби.
Про це повідомляють у Ковельській міській раді.
Нещодавно у Львові відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед спортсменів до 20 років — відбірковий етап до чемпіонату Європи та світу.
У змаганнях взяла участь колишня вихованка КДЮСШ №1 ім. Петра Стуса Олександра Малашевська, яка нині навчається у Львівському фаховому коледжі спорту.
У ваговій категорії 62 кг сімнадцятирічна спортсменка виборола бронзову медаль.
"Вітаємо юну борчиню, її наставників Ореста Скобельського та Олега Стуса. Бажаємо подальших успіхів", - йдеться у дописі на сторінці міськради.
