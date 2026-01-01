На Донеччині загинув воїн з Волині Андрій Кириченко

На Донеччині загинув воїн з Волині Андрій Кириченко
Волинь знову отримала страшну звістку про втрату на війні захисника-краянина.

Про втрату повідомили у Іваничівській громаді.

"Надійшла трагічна звістка, що 04 квітня 2026 року загинув житель селища Іваничі — Кириченко Андрій Миколайович, 1990 року народження. Кириченко Андрій Миколайович, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув біля населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі.

Про дату та час прибуття тіла загиблого Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Покровськ, Донеччина, війна, втрата, Іваничі, Андрій Кириченко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі спіймали п'яного електросамокатчика
Сьогодні, 22:35
На Волині посеред міста загорілося авто. ФОТО
Сьогодні, 21:59
На Донеччині загинув воїн з Волині Андрій Кириченко
Сьогодні, 21:21
Волинська борчиня завоювала бронзу на чемпіонаті України
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 6 травня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8