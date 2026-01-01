На Донеччині загинув воїн з Волині Андрій Кириченко
Сьогодні, 21:21
Волинь знову отримала страшну звістку про втрату на війні захисника-краянина.
Про втрату повідомили у Іваничівській громаді.
"Надійшла трагічна звістка, що 04 квітня 2026 року загинув житель селища Іваничі — Кириченко Андрій Миколайович, 1990 року народження. Кириченко Андрій Миколайович, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув біля населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі.
Про дату та час прибуття тіла загиблого Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про втрату повідомили у Іваничівській громаді.
"Надійшла трагічна звістка, що 04 квітня 2026 року загинув житель селища Іваничі — Кириченко Андрій Миколайович, 1990 року народження. Кириченко Андрій Миколайович, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув біля населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі.
Про дату та час прибуття тіла загиблого Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі спіймали п'яного електросамокатчика
Сьогодні, 22:35
На Волині посеред міста загорілося авто. ФОТО
Сьогодні, 21:59
На Донеччині загинув воїн з Волині Андрій Кириченко
Сьогодні, 21:21
Волинська борчиня завоювала бронзу на чемпіонаті України
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 6 травня
Сьогодні, 20:00