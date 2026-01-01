На Донеччині загинув воїн з Волині Андрій Кириченко

Волинь знову отримала страшну звістку про втрату на війні захисника-краянина.Про втрату повідомили у Іваничівській громаді."Надійшла трагічна звістка, що 04 квітня 2026 року загинув житель селища Іваничі — Кириченко Андрій Миколайович, 1990 року народження., відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув біля населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі.Про дату та час прибуття тіла загиблого Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.