У Ковелі спіймали п'яного електросамокатчика
Сьогодні, 22:35
На Волині продовжують притягувати до відповідальності керманичів електросамокатів.
Нещодавно у Ковелі інспектори зупинили водія електросамоката за порушення ПДР, - повідомили у патрульній поліції Волині.
Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на приладі Драгер — 1,45 проміле.
Інспектори відсторонили громадянина від керування та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Нагадуємо, що електросамокат — це транспортний засіб, а отже його водії є повноцінними учасниками дорожнього руху та зобов’язані дотримуватися ПДР. Керування у стані сп’яніння — неприпустиме та небезпечне як для самого керманича, так і для інших учасників руху.
